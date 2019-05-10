Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".

Финансы Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).

Армия и оружие В Астрахани салют на День Победы запускали с десантного катера В Астрахани парад Победы и праздничный салют 9 мая этого года были особенно яркими и запоминающимися.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Политика На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Общество Воздушную часть парада Победы в Москве отменили Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Общество Андрей Малахов возмутился приглашением моделей на парад Победы Ранее пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на приглашение на парад Победы модели Александры Маркиной.

Армия и оружие Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет Япония заявила КНДР протест в связи с осуществленными накануне пусками баллистических ракет малого радиуса действия, вновь подчеркнув, что подобные действия являются нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН.

Происшествия Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.