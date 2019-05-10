Футбол
Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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