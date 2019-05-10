Футбол
Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
Советский спортвчера в 18:19
Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»
Sports.ruвчера в 18:22
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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Полиция отпустила организатора аналога «Бессмертного полка» в Киеве
Организатора акции «никто не забыт, ничто не забыто», являющейся аналогом «Бессмертного полка» на Украине, Елену Бережную отпустили после профилактической беседы в полиции, сообщил 9 мая спикер нацполиции Украины Ярослав Тракало на брифинге.
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Скончался журналист Сергей Доренко
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Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
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Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
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Татьяна Арнтгольц проводит время с Иваном Жидковым
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков пришли вместе на родительское собрание в школу к дочери, которая в этом году заканчивает третий класс.
Обновлено вчера в 22:00
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
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Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
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Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Музыка
В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима
Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
США и Китай продолжат в пятницу переговоры по торговле
Представители Соединенных Штатов и Китая продолжат в пятницу переговоры по торговле в американской столице.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию
Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Происшествия
В Катангском районе ввели режим ЧС из-за паводков
8 мая в Катангском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за осложнения паводковой обстановки.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию
Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
Ракитич может перейти в «Интер»
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич попал в сферу трансферных интересов итальянского "Интера", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:16
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание героя Украины
«Присвоить звание герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку - председателю Службы безопасности Украины», - говорится в тексте указа на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено вчера в 22:38
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено 08 мая в 13:49
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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25