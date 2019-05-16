Футбол

Голкипер «Барселоны» тер Штеген получил травму коленаРИА Новости 12:16

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил травму, сообщается на странице испанского футбольного клуба в Twitter. Как отмечается в сообщении, тер Штеген повредил правое колено и не принимает участие в тренировках.
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Голкипер «Барселоны» Тер Штеген может не сыграть до конца сезона

Газета.Ru12:21

Лидер «Барселоны» выбыл из строя из-за травмы

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«Барселона» потеряла из-за травмы тер Штегена

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Тер Штеген получил травму правого колена

Спорт-Экспресс10:13

Тер Штеген получил травму колена

Soccer.ru09:52

Тер-Штеген получил травму колена

Матч ТВ10:44
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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Обновлено в 22:56
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом

Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Кино

Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон

Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено в 04:29
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Игры

Для «Metro: Exodus» выпустят два сюжетных дополнения

Для игры планируется выпустить два сюжетных дополнения, которые позволят поиграть за новых персонажей.
Обновлено в 17:14
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Прямой угол как диагноз

Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Общество

В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов

Обновлено в 21:25
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено в 21:00
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

Обновлено в 22:20
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Авто

11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было

ГАЗ-21 вдохновила целое поколение российских кастомайзеров. 20 самых выдающихся вариаций на тему этой Волги — тут.
Обновлено в 23:01
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Религия

Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Общество

В России может вырасти стоимость техосмотра

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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