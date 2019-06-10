Голикова заявила о снижении числа бедных в РоссииПарламентская газета 01:12

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

На 400 тысяч человек в 2018 году сократилось количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, заявила газете «Известия» вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сейчас это 12,9% населения.

Голикова заявила о снижении числа бедных в России

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Спорт Чемпион ОИ-2014 Уайлд может вернуться в США Российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Уайлд может снова сменить спортивное гражданство с России на США.

Культура Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.

Общество Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала сына Псалма В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.

Общество Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет Обновлено в 17:58 Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.

Общество Уничтожение санкционных продуктов предложили запретить в России Роспотребнадзор озвучил инициативу о запрете на уничтожение всех пригодных для употребления продуктов питания.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия усилит западную границу новым танковым полком Танковый полк будет развернут в Смоленской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.

Хоккей «Куньлунь» усилился экс-вратарем «Колорадо» Смит большую часть карьеры выступал в АХЛ, а в сезоне-2016/17 он провел 10 матчей за основную команду «Колорадо».

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Армия и оружие Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».