Экономика
Голикова заявила о снижении числа бедных в РоссииПарламентская газета 01:12
На 400 тысяч человек в 2018 году сократилось количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, заявила газете «Известия» вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сейчас это 12,9% населения.
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с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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