Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 годаRT на русском 03:53

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Читать в источнике
Татьяна Голикова
Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС 03:26

Подробнее о событии

Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

РБК05:05

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

RT на русском03:53

Голикова: смертность выросла в 32 регионах России

REGNUM03:22

Смертность в 2018 году выросла почти в каждом третьем регионе РФ

Интерфакс03:31

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России по итогам 2018 года

ТАСС03:26

Голикова: сельские жители живут на два года меньше, чем городские

РИА Новости03:46

Россияне стали больше умирать

Газета.Ru03:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Политика

«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Политика

Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море

Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
Политика

Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго

Обновлено в 05:03
Политика

ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Политика

Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.
Обновлено в 05:26
Футбол

Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»

Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Кино

Фильм «Дамбо» стал самым кассовым за неделю в России

Общий сбор кинопроката на территории России и СНГ за последнюю неделю в марте превысил 750 миллионов рублей.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей

Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика

Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей

Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Новые iPhone с OLED-экранами выпустят в 2020 году

Обновлено в 02:39
Футбол

Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
Обновлено в 03:40
Авто

General Motors собирается купить заводы Ford в России

Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Игры

В сети появилась обложка Borderlands 3 и стал известен состав коллекционки

В сети появилась обложка Borderlands 3 в трёх изданиях, а также стал известен состав коллекционного издания.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Обновлено в 05:03
Происшествия

На территории детского сада в Уфе обвалился грунт

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в республике сообщил о факте обвала грунта на территории детского сада.
Обновлено в 02:36
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Авто

Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»

Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Николай Наумов: «„Ростов“ даст бой, но „Локо“ выйдет в финал»

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что железнодорожники смогут пройти "Ростов" в Олимп-Кубке России.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное