Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 годаRT на русском 03:53

Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

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