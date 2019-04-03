Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах РоссииРеальное время вчера в 04:25

Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ. Тем не менее, по словам Голиковой, в регионах "есть ресурс для снижения смертности", передает "Интерфакс".

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

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