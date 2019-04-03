Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах РоссииИзвестия 06:15
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года. По ее словам, за счет этого численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.
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Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС 03:26
с чего всё началось
Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.ТАСС03:26
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