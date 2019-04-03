Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах РоссииИзвестия 06:15

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года. По ее словам, за счет этого численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.
Читать в источнике
Татьяна Голикова
Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС 03:26

Подробнее о событии

Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

Газета.Ru07:45

Голикова рассказала, как увеличить продолжительность жизни в РФ

Российская газета07:36

Голикова: сельские жители живут на два года меньше, чем городские

РИА Новости03:46

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

RT на русском03:53

Смертность в 2018 году выросла почти в каждом третьем регионе РФ

Интерфакс03:31

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России по итогам 2018 года

ТАСС03:26

Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

РБК05:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Политика

Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском

Обновлено в 07:37
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Гаджеты

Первый мобильный телефон весил почти килограмм

Обновлено в 00:30
Политика

ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
Футбол

«Манчестер Сити» выделит 70 млн евро на трансфер хавбека «Атлетико»

По информации Оnda Cero, заинтересованность в услугах 22-летнего игрока проявляет "Манчестер Сити".
Обновлено в 06:34
Кино

«Амедиатека» заперла зрителя в стеклянном кубе за «Игрой престолов»

Премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 15 апреля.
Обновлено в 06:27
Политика

Режиссер Бортко выдвинут от КПРФ в губернаторы Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта кандидатуру Бортко на пост губернатора предложили на II совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.
Обновлено в 06:19
Политика

Госдума обсудит с Голиковой реализацию четырех ключевых нацпроектов

Госдума в рамках "правительственного часа" в среду обсудит с вице-премьером Татьяной Голиковой основные подходы к реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Наука" и "Образование".
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»

Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Футбол

РФС отклонил требование «Динамо» о санкциях к Ташаеву

Напомним, «Динамо» обратилось в палату РФС по разрешению споров с заявлением в отношении Ташаева о возврате суммы подъемных и применении санкций к футболисту.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Кино

Названы вероятные правители Вестероса в финале «Игры престолов»

Букмекеры составили перечень из 12 героев сериала «Игра престолов», которые, вероятнее всего, могут стать правителями Вестероса после окончания войны между мертвыми и живыми.
Обновлено в 04:51
Общество

Эксперт назвал необъективным рейтинг безопасности регионов России

Всего в 2018 году было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 05:46
Футбол

Игнатов вернулся в общую группу «Спартака»

В общей группе без ограничений занимался полузащитник Михаил Игнатов, который полностью восстановился после проблем с мышцами бедра, сообщил официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Обновлено в 02:10
Авто

Mercedes показал салон маленького Gelandewagen

По предварительным данным, серийное производство Mercedes-GLB стартует в конце 2019 или в начале 2020 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Саратовской области арестовали группу наркоторговцев

Обновлено в 08:21
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции

Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Общество

Началась регистрация участников акции «Тотальный диктант»

Регистрация участников образовательной акции "Тотальный диктант" началась в среду.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное