Экономика
Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в 2018 году
Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в 2018 годуТАСС02:42
Показатели безработицы по итогам 11 месяцев 2018 года являются рекордно низкими, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
ТАСС02:42
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с чего всё началось
Численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5 п. п. Об этом во вторник сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме.ТАСС02:20
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