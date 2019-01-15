Численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5 п. п. Об этом во вторник сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме.

с чего всё началось

Показатели безработицы по итогам 11 месяцев 2018 года являются рекордно низкими, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Голикова заявила о рекордно низком уровне безработицы в 2018 году

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