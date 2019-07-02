Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.

с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. С таким заявлением она выступила во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

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