Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения РоссииИзвестия 02 июля в 14:23
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. С таким заявлением она выступила во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».
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