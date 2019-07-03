Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. С таким заявлением она выступила во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

Энергетика Силуанов предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счёт нефти Рост цен на авиабилеты может быть остановлен за счёт доходов от продажи нефти, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Политика Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.

Экономика Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя Текущий кредитный рейтинг «Рольфа» агентство оставило на уровне B1, однако предупредило, что может снизить его, если действия СК приведут к «существенным прямым финансовым потерям компании или ухудшению ее финансовой ликвидности, операционных показателей или финансового профиля».

Происшествия В Иркутской области подтопило еще пять поселков Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.

Общество Санитары связи: в России проверят безопасность 5G В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснованна радиофобия россиян, следует из проекта техзадания (есть у «Известий»).

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Число смертей в скорой помощи увеличилось в России В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.

Происшествия Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Политика СМИ: пресс-секретарь президента Украины отказалась давать показания в Генпрокуратуре "Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник обнародованных данных, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее", - отмечает агентство.

Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Политика США объяснили появление ржавых танков 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Здоровье Диетолог рассказала рецепт полезного и недорогого фастфуда «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, есть ли недорогая, но здоровая альтернатива бургерам и картошке фри.

Здоровье В России увеличилось число регионов с ВИЧ-эпидемией Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Вадим Покровский считает, что ВИЧ будет распространяться по России всё больше и больше, и наступит момент, когда ВИЧ-больных станет больше, чем умерших от ВИЧ.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.