Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения РоссииИзвестия вчера в 14:23
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. С таким заявлением она выступила во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».
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Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»
Комсомольская правда13:01
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В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
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Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
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Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
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