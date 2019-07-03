Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения РоссииИзвестия вчера в 14:23

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России. С таким заявлением она выступила во вторник, 2 июля, на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».
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Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»

Комсомольская правда13:01

В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России

RT на русском11:08

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАССвчера в 10:41

Сможет ли Россия справиться с катастрофической потерей населения

Газета.Ru07:59

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новостивчера в 18:05

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ruвчера в 10:51

У «небожителей» открылись глаза на вымирающую Россию

Московский Комсомолец11:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:30, Вашингтон
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 человек

Обновлено в 08:26
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в торговом центре

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» открыли стрельбу.
Обновлено в 07:01
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Интернет

Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Обновлено в 11:20
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 14:56
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено в 20:07
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Политика

Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Происшествия

Во время пожара в глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Во время пожара в российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 09:57
Здоровье

Минздрав прокомментировал рост эпидемии ВИЧ

В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Спорт

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой

Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено в 17:30
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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