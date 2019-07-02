Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет населениеВести.Ru вчера в 10:51
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. По ее словам, страна катастрофически теряет население.
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Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Авто
Renault представила новый Renault Captur
Представляя новый Captur, в Renault заявили о намерении развить успех предшественника, продажи которого продолжают расти год от года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России
Обновлено в 03:31
Кино
Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Авто
Названы самые популярные в России авто по цене до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Лоза о ситуации с Пугачевой: «Все бандиты заезжают на перрон»
"Не Пугачева изобрела въезд на перрон", - заявил Лоза в интервью "Вечерней Москве".
Обновлено в 03:56
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза из расположения «Ростова»
Игрока отозвал петербургский «Зенит», который владеет правами на Полоза. Об отъезде полузащитника объявил «Ростов».
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Женщина ударила мужа ножом в грудь во время ссоры в центре Москвы
Сотрудники полиции в Таганском районе столицы задержали 31-летнюю женщину, которая во время бытовой ссоры ударила своего 42-летнего супруга ножом в грудь, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 02:30
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе
Певица даже не хотела поздравлять на странице мужа Константина Меладзе с днем рождения.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
В России завершилось создание проекта вертолета «Минога»
Российский холдинг "Вертолеты России", входящий в "Ростех", завершил разработку эскизного проекта нового палубного вертолета "Минога".
Обновлено вчера в 22:48
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за дождя
На 3 и 4 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождей.
Обновлено в 03:20
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов
Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.
Обновлено в 03:32
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.
Обновлено вчера в 02:10