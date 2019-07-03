Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения РоссииРБК 02 июля в 14:05

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»

Комсомольская правдавчера в 13:01

В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России

RT на русскомвчера в 11:08

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАСС02 июля в 10:41

Сможет ли Россия справиться с катастрофической потерей населения

Газета.Ruвчера в 07:59

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новости02 июля в 18:05

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru02 июля в 10:51

У «небожителей» открылись глаза на вымирающую Россию

Московский Комсомолецвчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Порошенко призвал выйти на митинг против отмены закона о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны прийти 4 июля к зданию Конституционного суда на акцию протеста против отмены закона о люстрации.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

ПАСЕ вернула своих представителей с Украины

Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м

Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Здоровье

Голикова назвала причины проблем со льготными лекарствами в регионах

В качестве второй причины Голикова назвала отсутствие информирования и взаимодействия между органам власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Художник Шемякин показал Путину его фото времен молодости

Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено вчера в 20:07
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков

Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии

Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Интернет

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе

В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Космос

Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть

По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное