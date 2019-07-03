Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Происшествия Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи «Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.

Политика Порошенко призвал выйти на митинг против отмены закона о люстрации Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны прийти 4 июля к зданию Конституционного суда на акцию протеста против отмены закона о люстрации.

Политика ПАСЕ вернула своих представителей с Украины Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.

Политика Путин рассказал о планах после президентского срока Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Здоровье Голикова назвала причины проблем со льготными лекарствами в регионах В качестве второй причины Голикова назвала отсутствие информирования и взаимодействия между органам власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Армия и оружие Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Происшествия Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 моряков-подводников.

Экономика Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».

Происшествия Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.

Политика «Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России «Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Интернет «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Происшествия В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.