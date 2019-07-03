Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения РоссииРБК 02 июля в 14:05
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить1168
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»
Комсомольская правдавчера в 13:01
В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России
RT на русскомвчера в 11:08
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Порошенко призвал выйти на митинг против отмены закона о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны прийти 4 июля к зданию Конституционного суда на акцию протеста против отмены закона о люстрации.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
ПАСЕ вернула своих представителей с Украины
Отмечается, что делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и членами ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, группой наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ и дипломатами, проживающими в Киеве.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади 800 кв. м
Складское помещение площадью 800 кв. м загорелось в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Здоровье
Голикова назвала причины проблем со льготными лекарствами в регионах
В качестве второй причины Голикова назвала отсутствие информирования и взаимодействия между органам власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено 02 июля в 08:01
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбона
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Художник Шемякин показал Путину его фото времен молодости
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков
Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне прибыл в Нижний Новгород для участия во Всероссийском форуме «Производительность 360».
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии
Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа
Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25