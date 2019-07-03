Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения РоссииРБК 02 июля в 14:05
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек.
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Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»
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