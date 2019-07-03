Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения РоссииРБК 02 июля в 14:05

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее данным, за четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тыс. человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»

Комсомольская правдавчера в 13:01

В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России

RT на русскомвчера в 11:08

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru02 июля в 10:51

Сможет ли Россия справиться с катастрофической потерей населения

Газета.Ruвчера в 07:59

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новости02 июля в 18:05

У «небожителей» открылись глаза на вымирающую Россию

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАСС02 июля в 10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Обновлено вчера в 18:18
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор

Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Общество

Роскачество обнаружило токсичные женские футболки

Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Теннис

Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона в одиночном разряде

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в третий круг Уимблдона в одиночном разряде.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Политика

Путин назвал причину медленной реализации планов по развитию страны

Не все намеченные планы по развитию страны выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан.
Обновлено в 00:20
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Здоровье

На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое

На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Политика

В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию

Власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, говорится в заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, опубликованном в четверг на сайте правительства.
Обновлено в 02:33
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Путин посетит Италию и встретится с папой Римским

Обновлено в 02:40
Здоровье

Диетолог рассказала рецепт полезного и недорогого фастфуда

«Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, есть ли недорогая, но здоровая альтернатива бургерам и картошке фри.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

В «Нафтогазе» опасаются сбоев в транзите российского газа

Обновлено в 01:16
Общество

Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Пять поселков в Иркутской области подтопило за минувшие сутки, население перевезли в безопасное место, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье

От укусов клещей в Ленобласти пострадало больше человек, чем обычно

Больше всего от клещей пострадали в Тихвинском районе: там зарегистрировано 947 случаев.
Обновлено вчера в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное