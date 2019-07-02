Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет населениеРИА Новости 13:45

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
ТАСС10:41

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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

РИА Новости13:45

Россия катастрофически теряет население

Газета.Ru10:52

Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения

Коммерсантъ11:52

Голикова считает убыль населения России катастрофической

News.ru11:00

Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население

RT на русском12:00

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru10:51

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАСС10:41
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

СК проводит проверку по факту гибели моряков-подводников

Военными следственными органами СК России проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников.
Обновлено в 11:03
Политика

Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%

В ходе проведенного опроса социологи выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь 6 процентов жителей мегаполиса, в то время как 29% горожан намерены поддержать кандидатов от власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпал безбилетник

Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Наука

Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал

Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено в 12:53
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Авто

Aston Martin рассказал о популярности гибридного гиперкара Valkyrie

Энди Палмер подтвердил, что он не ожидает запуска «большого количества экземпляров гибридного гиперкара».
Обновлено в 05:59
Политика

На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга

В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Космос

Россия разработала «космические парусники» для изучения Солнца

ФИАН создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Гаджеты

Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена

Обновлено в 11:25
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО

Успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста

Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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