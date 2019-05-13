Общество

Голикова выступила против сокращения выходных в маеГазета.Ru вчера в 21:33

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА "Новости". Стоит отметить, что в 2019 году россияне отдыхали на майских праздниках в общей сумме девять дней.
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РЕН ТВвчера в 20:36
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Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
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Общество

В МВД Мордовии признали одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

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Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
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Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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