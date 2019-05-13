Голикова выступила против сокращения выходных в маеГазета.Ru вчера в 21:33

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что против сокращения праздничных дней в мае. Об этом сообщает РИА "Новости". Стоит отметить, что в 2019 году россияне отдыхали на майских праздниках в общей сумме девять дней.

Голикова выступила против сокращения выходных в мае

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