Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздниковРИА Новости вчера в 20:26

Праздничные выходные в мае в России в этом году совокупно составили девять дней - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В случае одобрения предложений Минтруда в 2020 году россиян снова могут ждать длинные "майские" - с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
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Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Российская газета00:31

Голикова прокомментировала идею «дробления» майских праздников

Life.ruвчера в 21:09

Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Газета.Ruвчера в 21:33

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

ФАНвчера в 21:31

Голикова не поддержала идею о сокращении майских праздников

Телеканал 360°вчера в 22:31

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РЕН ТВвчера в 20:36

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РИА Новостивчера в 20:26
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Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено 11 мая в 22:11
ЖКХ

В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Обновлено вчера в 21:00
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Автоспорт

Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

Обновлено в 01:37
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Авто

Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero

12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Политика

В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко

Обновлено вчера в 12:45
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ

В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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