Общество
Голикова выступила против сокращения майских праздниковРИА Новости вчера в 20:26
Праздничные выходные в мае в России в этом году совокупно составили девять дней - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В случае одобрения предложений Минтруда в 2020 году россиян снова могут ждать длинные "майские" - с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
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Обновлено в 02:17
Происшествия
В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100
Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
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ЖКХ
В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон
Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.
Обновлено в 02:34
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Авто
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Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Общество
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы
У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
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Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Экономика
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В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Автоспорт
Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Кино
Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино
Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Авто
Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero
12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Политика
В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Опубликованы медицинские документы Сергея Доренко
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14