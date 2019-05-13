Голикова выступила против сокращения майских праздниковРИА Новости вчера в 20:26

Праздничные выходные в мае в России в этом году совокупно составили девять дней - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В случае одобрения предложений Минтруда в 2020 году россиян снова могут ждать длинные "майские" - с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

Происшествия «Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100 «Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.

Происшествия В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100 Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.

ЖКХ В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.

Авто Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.

Происшествия Автобус обстреляли из автомобиля в Москве В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Общество В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.

Политика В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных «Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Политика В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.

Происшествия Обыски начались в мэрии Якутска Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Автоспорт Хэмилтон победил на Гран-при Испании, Квят заработал два очка Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на 9-м месте, заработав два очка в свой актив.

Политика РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

Экономика Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Кино Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.

Авто Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero 12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.

Политика В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.

Общество Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.