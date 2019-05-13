Общество

Голикова выступила против сокращения майских праздниковРИА Новости вчера в 20:26

Праздничные выходные в мае в России в этом году совокупно составили девять дней - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. В случае одобрения предложений Минтруда в 2020 году россиян снова могут ждать длинные "майские" - с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
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Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Российская газета00:31

Голикова прокомментировала идею «дробления» майских праздников

Life.ruвчера в 21:09

Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Газета.Ruвчера в 21:33

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

ФАНвчера в 21:31

Голикова не поддержала идею о сокращении майских праздников

Телеканал 360°вчера в 22:31

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РЕН ТВвчера в 20:36

Голикова выступила против сокращения майских праздников

РИА Новостивчера в 20:26
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Экономика

Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков

В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

У дочери Розы Сябитовой Ксении появился новый кавалер

Сябитова говорит, что имеет сложный характер и будущий избранник должен принимать это, иначе она найдет себе другого, ведь очередь из женихов с каждым днем все больше.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец поменял внешний вид

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид.
Обновлено вчера в 21:24
Здоровье

Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия

СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
Обновлено вчера в 22:25
Кино

Мединский назвал приоритеты Минкультуры в кино

Российское министерство культуры с особым приоритетом стимулирует фильмы на героико-историческую тематику.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено вчера в 19:10
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете

За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Политика

Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Игрок НБА подрался с россиянами в Латвии

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества

Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64

Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.
Обновлено в 01:25
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Россия продаст Пакистану ЗРПК «Панцирь-С», от которых отказалась Индия

В Индии обеспокоены желанием Пакистана купить «Панцирь» и Т-90 у России Пакистан проявляет заинтересованность в приобретении у России ЗРПК «Панцирь».
Обновлено 11 мая в 22:49
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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