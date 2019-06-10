Экономика

Голикова: в России стало меньше бедныхНТВ 05:32

Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас с доходами ниже прожиточного минимума живут 12,9% россиян.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

Голикова рассказала о снижении числа бедных россиян

RT на русскомвчера в 19:45

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Голикова: бедных стало меньше

News.ruвчера в 19:41

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:01, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:01, Ашберн
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 12:15
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
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Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Политика

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Обновлено в 08:10
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и в восьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА в восьмой раз подряд и девятый в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
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С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Кино

В России откроют первый кинотеатр с технологией ScreenX

Объединённая сеть кинотеатров "КИНО ОККО", в которую входят "Империя кино" и "Синема парк", планируют открыть в России первый зал, где люди смогут смотреть фильмы в новом формате ScreenX.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Экономика

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Обновлено в 09:16
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Задержание членов террористической организации в Крыму попало на видео

Обновлено в 11:15
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Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
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Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
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Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию

Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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