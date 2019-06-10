Экономика
Голикова: в России стало меньше бедныхНТВ 05:32
Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас с доходами ниже прожиточного минимума живут 12,9% россиян.
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с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
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Обновлено в 15:14
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Политика
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Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45