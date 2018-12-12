Экономика

Голикова: в России осталось 1,4 млн ветеранов ВОВ
Коммерсантъ
08:01

По состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 млн ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что в 2019 году единовременная выплата им составит 44 тыс. рублей.
Коммерсантъ08:01
Татьяна Голикова
Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru 09:13

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Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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