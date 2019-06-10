Голикова сообщила об уменьшении числа бедных россиянСлово и Дело 09 июня в 23:18

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Голикова подчеркнула, что количество бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% от общей численности населения страны. Снижение уровня бедности в два раза — ключевая национальная цель, считает вице-премьер.

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