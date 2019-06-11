Экономика
Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человекГазета.Ru 09 июня в 19:52
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Об этом сообщает газета "Известия". По ее словам, количество бедных в России составляет 12,9% населения.
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с чего всё началось
Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.Известия09 июня в 17:01
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