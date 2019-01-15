Экономика
Бедность в России продолжает снижаться. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. «За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
RT на русском04:32
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Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3 процента, при этом в 2017 году этот показатель составлял 13,8 процента.
— Татьяна Голикова, российский политикФАН 03:50
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