Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2018 года уровень бедности населения составил 13,3 процента, при этом в 2017 году этот показатель составлял 13,8 процента.

Бедность в России продолжает снижаться. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. «За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России

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