Число бедных россиян сократилось на сотни тысячDeita.ru вчера в 21:13

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

RU со ссылкой на "Известия" Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью изданию о том, что за прошедший год в России сократилось число бедных. По озвученным её данным, людей, живущих за чертой бедности стало меньше на целых 400 тысяч.

Число бедных россиян сократилось на сотни тысяч

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