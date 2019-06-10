Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости вчера в 19:19

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

9111.ru03:59

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

В России снизилось число бедных

Вести.Ruвчера в 19:52

Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

РБКвчера в 22:27

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

Известиявчера в 15:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
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Происшествия

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Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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Транспорт

Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года.
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В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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