Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости вчера в 19:19
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
Читать в источнике
Оценить176
Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%
— Татьяна Голикова, российский экономистКоммерсантъ вчера в 20:31
с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:23, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Проректор РАНХиГС Федотов сожалеет, что назвал учителей неудачниками
Проректор РАНХиГС Иван Федотов, назвавший школьных учителей «отвратительными» и «закомплексованными неудачниками», признал, что был слишком категоричен.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» назвала первых кандидатов в Раду
Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" назвала 20 своих кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Верховную раду, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Обновлено 07 июня в 04:55
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений на Балтике
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился летевший из Москвы в Томск самолет
Лайнер приземлился в Екатеринбурге по техническим причинам, уточнили в региональной транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Общество
«Я секси»: мотодевочка из Приморья выпустила «горячее» видео
Обновлено вчера в 14:05
Путешествия
Российские путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Крупную партию наркотиков изъяли в Иркутской области
Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области изъяли из незаконного оборота партию наркотиков на сумму более 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам контакты с Huawei
Intel и Qualcomm запретили сотрудникам говорить о технологиях и технических стандартах с коллегами из Huawei.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
После нескольких жарких дней в Уфе резко похолодает
Погода в Уфе в ближайшие дни довольно резко изменится.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад
Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
Евгений ГРИГОРЬЕВ назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана АВКСЕНТЬЕВА озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой
В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Бурятии разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Теннис
Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 12:13
Кино
В Сочи стартует юбилейный фестиваль «Кинотавр»
До 16 июня зрители увидят 15 новых фильмов, заявленных в основном конкурсе кинофестиваля, а также 26 картин, вошедших в конкурсную программу «Короткий метр».
Обновлено вчера в 08:55