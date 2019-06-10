В России снизилось число бедныхВести.Ru вчера в 19:52

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения. Ранее в Минтруде сообщали, что в 2017 году число бедных россиян составило 13,2 процента населения.

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