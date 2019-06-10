Экономика

В России снизилось число бедныхВести.Ru вчера в 19:52

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения. Ранее в Минтруде сообщали, что в 2017 году число бедных россиян составило 13,2 процента населения.
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Татьяна Голикова
Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%
— Татьяна Голикова, российский экономистКоммерсантъ вчера в 20:31
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
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Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

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Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

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Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

В России снизилось число бедных

Вести.Ruвчера в 19:52

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось

9111.ru08 июня в 07:03
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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