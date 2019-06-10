Экономика
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в РоссииФАН вчера в 21:26
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году. «Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — сообщила Голикова в интервью газете «Известия».
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с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать
Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На вокзале в Мальмё обезврежен угрожавший взорвать бомбу мужчина
Полицейские обезвредили мужчину, который угрожал устроить взрыв на вокзале города Мальмё на юге Швеции, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
"Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
Обновлено в 08:34
Экономика
Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ
Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено в 06:20
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублей
Ранее президент Владимир Путин предложил повысить выплату по уходу за любым ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы до 10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 02:34
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Общество
На Украине начали начислять пени на долги за коммунальные услуги
Пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг начали начислять в Украине с понедельника.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Новый танковый полк решено создать в Смоленской области
В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Авто
Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов
Компания Skoda представила кроссовер Karoq Velo, разработанный британском подразделением чешской марки.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42