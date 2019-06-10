Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости вчера в 19:19
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
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Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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