Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов РоссииКоммерсантъ 06:14

Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность. Она отметила, что в регионах есть ресурс для ее снижения.

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

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