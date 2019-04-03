Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах РоссииМосква 24 вчера в 06:52

Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме. По ее словам, численность населения за год уменьшилась на 99,7 тысячи человек.

Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах России

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