Общество

Голикова: смертность выросла в 32 российских регионахФедералПресс вчера в 06:18

По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время правительственного часа в Госдуме. По ее словам, за прошлый год смертность выросла в 32 регионах России.
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Татьяна Голикова
Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 03:26

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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