Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах РоссииИзвестия 06:15

Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.

с чего всё началось

Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года. По ее словам, за счет этого численность населения уменьшилась на 99,7 тыс. человек.

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

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