Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатываютPravda.Ru 05:37

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают. Об этом в интервью "Известиям" заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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