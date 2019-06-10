Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатываютPravda.Ru 05:37

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают. Об этом в интервью "Известиям" заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Обсудить
Татьяна Голикова
Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн руб.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК вчера в 23:54
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Подсчитаны потери России из-за теневой экономики

Lenta.ru02:36

Голикова оценила потери соцфондов из-за «серых» зарплат в 2,3 трлн рублей

Коммерсантъ02:15

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

ТАССвчера в 19:24

Голикова оценила потери соцфондов из-за теневой экономики в 2,3 трлн руб

РБКвчера в 23:54

Голикова: соцфонды России теряют около 2,3 трлн рублей ежегодно из-за теневого бизнеса

Вести.Ruвчера в 20:45

Голикова рассказала, сколько денег теряют соцфонды из-за теневой экономики

РИА Новостивчера в 20:08

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Интерфакс01:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Обновлено в 05:20
Авто

Камеры научили штрафовать за дырявый глушитель

Обновлено в 06:35
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Авто

В Дубае показали укороченный Toyota Land Cruiser

На автомобильной выставке Custom Show Emirates в ОАЭ продемонстрировали короткобазную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 100.
Обновлено в 06:29
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Авто

Автозавод «Урал» закончит разработку новой линейки дорожных грузовиков к 2021 году

Автозавод "Урал" планирует завершить разработку нового семейства неполноприводных дорожных грузовиков к 2021 году, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела маркетинга предприятия Андрей Собянин.
Обновлено в 03:09
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Футбол

Свадьба тренера «Зенита» Семака состоится после матча со «Спартаком»

Обновлено в 05:59
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Политика

МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств

О преследовании этнических уйгуров в Китае в прошлом году заявил комитет ООН по искоренению расовой дискриминации.
Обновлено в 00:37
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Общество

Текслер предложил Конюхову стать амбассадором Челябинской области

Обновлено в 05:08
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Футбол

Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»

Обновлено в 04:23
Политика

Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера

После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию

«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.
Обновлено в 05:58
Общество

В Оренбуржье озвучили первые результаты ЕГЭ

100 баллов получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное