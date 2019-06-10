Экономика

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактовИзвестия 15:00

В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев. Об этом рассказала «Известиям» вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голикова: число бедных в России сократилось до 12,9%

Московский Комсомолец18:33

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАСС18:24

Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один

Пятый канал07 июня в 10:53

Соцконтракты помогли бедным только в трети случаев

News.ru16:16

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известия17:01

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось

9111.ruвчера в 07:03

Голикова рассказала о малой эффективности социальных контрактов

Телеканал 360°18:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Ученые из университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от своих хозяев.
Обновлено 07 июня в 03:08
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Музыка

Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Авто

В России названы 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год

Автомобиль, оснащен 1,5 л. силовым агрегатом, расход горючего составляет 8,1 л. на 100 км.
Обновлено в 01:10
Наука

Рыба-гроб задерживает дыхание под водой

Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено в 16:14
Финансы

Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет

Меньше чем через месяц онлайн-кассы понадобятся практически всем, кто занимается розничной торговлей и оказывает услуги.
Обновлено в 17:58
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Экономика

«Одноклассники» разыгрались

Пользователи социальной сети удвоили внутриигровые покупки Социальная сеть "Одноклассники" по итогам января — мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей.
Обновлено в 18:57
Общество

Истерия вокруг ЕГЭ: Пятая часть школьников подсаживаются на допинг

В период экзаменов взрослым не помешает вспомнить (и рассказать об этом своим детям), что ЕГЭ - это далеко не последнее и уж точно не самое главное испытание в судьбе.
Обновлено в 18:22
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Обновлено в 18:16
Экономика

В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается поднять выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки.
Обновлено в 16:56
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Обновлено в 08:25
Автоспорт

Стюарды Гран-при Канады рассказали о причинах наказания Феттеля

Обновлено в 18:25
Общество

Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)

«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Общество

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
Обновлено в 17:49
Футбол

Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play

«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.
Обновлено в 18:40
Политика

МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии

Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
Обновлено в 18:55
Общество

Плавучий российский «Змей Горыныч» обескуражил финских пограничников

Ранее стало известно, что древнерусская ладья «Змей Горыныч» побывала в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 18:05
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

Обновлено в 15:18
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено вчера в 07:16
Армия и оружие

В НАТО заявили, что учения на Балтике не направлены против кого-либо

Свыше 8,5 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов задействованы в ежегодных морских учениях НАТО Baltops, которые стартовали на Балтике, в этом году маневры проходят под командованием американских военных, сообщил альянс.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

5-летняя Лиза Галкина в ластах поплавала с братиком в бассейне

5-летние двойняшки Лиза и Гарри Галкины уверенно держатся на воде.
Обновлено в 07:21
Спорт

Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходил в эти выходные в чешском городе Брно, во время вручения медалей перепутали гимны России и СССР.
Обновлено в 15:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное