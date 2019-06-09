Экономика
Голикова рассказала об эффекте соцконтрактовИзвестия 15:00
В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев. Об этом рассказала «Известиям» вице-премьер по вопросам соцполитики Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова: Снижение бедности — ключевая национальная цель номер один
Пятый канал07 июня в 10:53
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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