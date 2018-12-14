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Армия и оружие Армия и оружие НАТО сожалеет о решении Косово о создании армии

Политика Политика В Кремле считают обвинения в адрес Бутиной необоснованными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят комментировать вопрос защиты Марии Бутиной в американском суде, обвинения в ее адрес считают необоснованными.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны России назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160 «В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей Госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160 на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона», — заявил Конашенков.

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Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

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Армия и оружие Армия и оружие Турция пригрозила войти в сирийский Манбидж

Политика Политика Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.

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Политика Политика Россияне назвали человека года среди политиков Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список людей года среди политиков, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Общественное мнение».