Экономика
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в РоссииРИА Новости02:55
"Если в 2015 — 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%", — заявила Голикова.
РИА Новости02:55
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