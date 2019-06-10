Голикова рассказала о снижении уровня бедности в РоссииФАН вчера в 21:26

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

с чего всё началось

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году. «Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — сообщила Голикова в интервью газете «Известия».

Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России

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