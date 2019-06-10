Экономика
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в РоссииФАН вчера в 21:26
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году. «Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%», — сообщила Голикова в интервью газете «Известия».
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с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Футбол
Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и „Эвертоном“ продолжаются»
Могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА всё ещё продолжаются, - заявил Мартич.
Обновлено в 16:14
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над "Химками" в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 80:62, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено в 16:00
Авто
Новые Jeep Gladiator и Wrangler Rubicon 1941 представят на Camp Jeep
Главной премьерой Camp Jeep станет новый Jeep Gladiator в специальном кастомизированной версии от Mopar.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Турцию выводят из программы F-35
Обновлено в 11:20
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест
Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Минздрав рассказал россиянам о способах не потолстеть летом
Минздрав дал советы россиянам, как предотвратить ожирение. Для того чтобы не набрать лишний вес летом, нужно есть полезную еду и высыпаться.
Обновлено вчера в 07:37
Игры
Пользователи «Одноклассников» стали чаще играть со смартфонов
По информации руководства социальной сети "Одноклассники", обнародованной 10 июня, с начала текущего года около 200 миллионов рублей компания выплатила за разработанные мобильные игры, представленные в "ОК".
Обновлено в 13:20
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Казани произошел пожар на пороховом заводе
Обновлено в 10:43
Происшествия
На пакетах с наркотиками в «деле Голунова» нашли ДНК нескольких людей
На пакетах с наркотиками, обнаруженных у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
Обновлено в 15:20
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10