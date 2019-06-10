Экономика

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК 02:55

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

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РИА Новостивчера в 19:19

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
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Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку

Обновлено в 16:00
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Регионы ДФО показали самый низкий индекс здоровья

При расчете индекса исследователи учли фактические показатели здоровья населения и степень влияния различных факторов на него в каждом регионе.
Обновлено в 06:13
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
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Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
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Киану Ривз стал одним из персонажей компьютерной игры Cyberpunk 2077

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WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Общество

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь актера Алексея Дмитриева сдала ДНК-тест

Обновлено в 11:42
Единоборства

Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля

Обновлено в 17:51
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
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Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
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Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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Отходы вывезет такси

Недавно экотакси появилось и в Таганроге.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
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«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

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Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Общество

В Польше найден туннель, где может быть спрятана Янтарная комната

В Польше, возможно, нашли месторасположение легендарной и утраченной во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты.
Обновлено в 20:33
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В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Игры

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В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
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Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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