Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК 02:55

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

с чего всё началось

По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.

Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Здоровье Регионы ДФО показали самый низкий индекс здоровья При расчете индекса исследователи учли фактические показатели здоровья населения и степень влияния различных факторов на него в каждом регионе.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Общество Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Здоровье Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.

Политика WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Общество Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.

Общество Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.

Политика Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Общество Отходы вывезет такси Недавно экотакси появилось и в Таганроге.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Политика Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Авто Назначен новый гендиректор производителя Aurus Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.

Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Общество В Польше найден туннель, где может быть спрятана Янтарная комната В Польше, возможно, нашли месторасположение легендарной и утраченной во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.