Экономика
Голикова: число бедных в России сократилось на 400 тыс. человекТВК 02:55
По словам Татьяны Голиковой число бедных людей в России сократилось на 400 тыс. человек – 12,9%.
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с чего всё началось
Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.Известиявчера в 17:01
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Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
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