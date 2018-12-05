Общество
Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях
Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областяхИзвестия05:18
Ожирение больше всего распространено в Кировской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Тюменской областях России, заявила в среду, 5 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Известия05:18
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Сегодня по данным статистики наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом.
— Татьяна Голикова, российский политикРИА Новости 02:50
с чего всё началось
Ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, вследствие этого в данных регионах самая высокая заболеваемость диабетом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.РИА Новости03:20
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