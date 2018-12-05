Здоровье

Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях
Известия
05:18

Ожирение больше всего распространено в Кировской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Тюменской областях России, заявила в среду, 5 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Известия05:18
Татьяна Голикова
Сегодня по данным статистики наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом.
— Татьяна Голикова, российский политикРИА Новости 02:50

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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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