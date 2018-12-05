Сегодня по данным статистики наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом.

Ожирение больше всего распространено в Кировской, Курганской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Тюменской областях России, заявила в среду, 5 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Голикова рассказала о проблеме ожирения в семи российских областях

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