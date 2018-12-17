И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей.

Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов. По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства - около 750 миллиардов рублей.

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