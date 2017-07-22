Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертностьРоссийская газета08:15
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов. По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства - около 750 миллиардов рублей.
Российская газета08:15
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И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей.
— Татьяна Голикова, российский политикИнтерфакс 08:10
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