Здоровье

Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Российская газета
08:15

Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов. По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства - около 750 миллиардов рублей.
Российская газета08:15
Татьяна Голикова
И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей.
— Татьяна Голикова, российский политикИнтерфакс 08:10
с чего всё началось

Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет

Правительство рассчитывает к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ на 24% и от онкологических - на 8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс08:10

Подробнее о событии

Голикова рассказала о планах снизить смертность на 17% за шесть лет

RT на русском11:22

Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность

Российская газета08:15

Голикова анонсировала снижение смертности на 17% за шесть лет

Газета.Ru08:13

Голикова рассказала, как кабмин будет увеличивать продолжительность жизни до 78 лет

Интерфакс08:10

Голикова: нацпроект «Здравоохранение» позволит снизить смертность на 17% к 2024 году

ТАСС08:01

Почему все, что вы знаете о старении, — неправда

РБК03:44

Побег из страны Мальборо: Удастся ли России спастись от табачных корпораций

Царьградвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда

Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться».
Обновлено в 10:41
Здоровье

Более половины петербуржцев сделали прививки от гриппа

К понедельнику, 17 декабря, от гриппа привились 2 миллиона 668 тысяч петербуржцев, что составляет 50,6% населения.
Обновлено в 08:10
Здоровье

В США зафиксирована вспышка острой респираторной инфекции

Граждан России, выезжающих в Соединенные Штаты, предупреждают о вспышке острой респираторной инфекции на территории штата Мериленд на востоке страны.
Обновлено в 01:43
Здоровье

Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье

Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:07
Здоровье

Названа вызывающая онкологию косметика

Опытный врач Антон Шкиряк, исследующий злокачественные образования, назвал вызывающую онкологию косметику.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Беременные и роженицы оценят подмосковные роддомы

Оценивать будут медицинскую часть, доступность, доброжелательность персонала, рассказала Солдатова.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Как добавление в рацион квашеной капусты помогает от болезней

Обновлено в 03:50
Здоровье

Ученые объяснили вред вегетарианства для детей

Британские ученые, работавшие на базе Кардиффсого университета, объяснили основной вред, исходящий от вегетарианства для детей до 2 лет.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Москва изучает возможность создания дополнительных крупных медцентров

Департамент строительства Москвы вместе с департаментом здравоохранения в настоящее время изучают возможность строительства в Москве дополнительных крупных медицинских центров, заявил на конференции в понедельник глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 04:34
Здоровье

В Минздраве ЧР обсудили план работы Общества акушеров-гинекологов

Открыл встречу руководитель Минздрава ЧР Э.Сулейманов.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Кузбасские трансплантологи получат новое оборудование

Новое оборудование поступит в регион до конца 2018 года. На его приобретение из средств федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.
Обновлено в 03:51
Здоровье

В правительстве Мурманской области обсудили проблемы ЖКХ и медицину

На втором месте по популярности после ЖКХ стоят вопросы медицины.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Роспотребнадзор не выявил фальсификата среди кубанского сыра и молока

На экспертизу специально отобрали самые демократичные продукты, которые можно встретить почти в каждой корзине покупателя, — сыры твердых сортов стоимостью до 500 рублей и молоко, всего 58 образцов.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Министр здравоохранения Алле Хорошевской: «У меня складывается впечатление, что вы злоупотребили в последний день работы служебными полномочиями»

Министр здравоохранения отметила, что Алла Хорошевская перешла на должность, связанную с комиссией по экспертизе временной нетрудоспособности, которую главный врач сама и создала в день увольнения.
Обновлено в 11:37
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное