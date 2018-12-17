Здоровье
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов. По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства - около 750 миллиардов рублей.
Российская газета08:15
Оценить
И второй проект - онкологический - это 8% снижения смертности. Здесь предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наибольшие финансовые ресурсы: это 750 млрд рублей.
— Татьяна Голикова, российский политикИнтерфакс 08:10
с чего всё началось
Правительство рассчитывает к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ на 24% и от онкологических - на 8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Интерфакс08:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Здоровье
Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
Министерство здравоохранения России опубликовало на официальном сайте памятку с указанием того, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда
Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться».
Обновлено в 10:41
Здоровье
В США зафиксирована вспышка острой респираторной инфекции
Граждан России, выезжающих в Соединенные Штаты, предупреждают о вспышке острой респираторной инфекции на территории штата Мериленд на востоке страны.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Работу младшего медперсонала планируют оптимизировать в Подмосковье
Власти Подмосковья задумались над оптимизацией обязанностей и заработных плат у младшего медицинского персонала, также возможны сокращения административных ставок, сказал в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Онколог назвал косметические средства, вызывающие рак
Онколог Антон Шкиряк рассказал о косметике, которая может провоцировать рак.
Обновлено в 09:32
Здоровье
В Екатеринбурге у годовалого малыша обнаружен свиной грипп
Как рассказали в пресс-службе Горздрава, вирус H1N1 врачи выявили у годовалого ребенка, который поступил в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Беременные и роженицы оценят подмосковные роддомы
Оценивать будут медицинскую часть, доступность, доброжелательность персонала, рассказала Солдатова.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Ученые объяснили вред вегетарианства для детей
Британские ученые, работавшие на базе Кардиффсого университета, объяснили основной вред, исходящий от вегетарианства для детей до 2 лет.
Обновлено в 12:11
Здоровье
Как добавление в рацион квашеной капусты помогает от болезней
Обновлено в 03:50
Здоровье
Москва изучает возможность создания дополнительных крупных медцентров
Департамент строительства Москвы вместе с департаментом здравоохранения в настоящее время изучают возможность строительства в Москве дополнительных крупных медицинских центров, заявил на конференции в понедельник глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В Минздраве ЧР обсудили план работы Общества акушеров-гинекологов
Открыл встречу руководитель Минздрава ЧР Э.Сулейманов.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В правительстве Мурманской области обсудили проблемы ЖКХ и медицину
На втором месте по популярности после ЖКХ стоят вопросы медицины.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Кузбасские трансплантологи получат новое оборудование
Новое оборудование поступит в регион до конца 2018 года. На его приобретение из средств федерального бюджета было выделено 44 млн рублей.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил фальсификата среди кубанского сыра и молока
На экспертизу специально отобрали самые демократичные продукты, которые можно встретить почти в каждой корзине покупателя, — сыры твердых сортов стоимостью до 500 рублей и молоко, всего 58 образцов.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Резидент московского технопарка «Слава» разработал систему точной диагностики туберкулеза
Резидент столичного технопарка "Слава" лаборатория "Адванст биотест" представила на российский рынок тест крови, который позволяет со 100-процентной точностью диагностировать туберкулез.
Обновлено в 06:30