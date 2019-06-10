Экономика

Голикова: в России стало меньше бедныхНТВ 05:32

Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас с доходами ниже прожиточного минимума живут 12,9% россиян.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

Голикова рассказала о снижении числа бедных россиян

RT на русскомвчера в 19:45

В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Голикова: бедных стало меньше

News.ruвчера в 19:41

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Обновлено в 10:00
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Экономика

Aliexpress загрузит самолеты

Онлайн-платформа ускорит доставку недорогих заказов Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов.
Обновлено в 18:13
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено в 15:56
Космос

Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Общество

Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек

Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».
Обновлено в 19:30
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество

Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Культура

Пропавшая картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Обновлено в 19:09
Происшествия

Генпрокуратура потребовала дело Голунова для проверки

Как стало известно в понедельник, 10 июня, Генеральная прокуратура РФ потребовала предоставить ей материалы уголовного дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 15:04
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Культура

В Кремле объявили лауреатов Госпремии в области литературы и искусства

Обновлено в 06:56
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Почти 100 человек погибли при вооруженном нападении в Мали

Не менее 95 человек погибли при вооруженном нападении на деревню Собану в Мали, сообщает портал MaliJet.
Обновлено в 10:20
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Общество

Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома

Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Авто

Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России

По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.
Обновлено в 05:21
Финансы

Акции «Сбербанка» сумеют быстро перекрыть дивидендный гэп

Считаем, что акции банк с высокой степенью вероятности сумеют относительно быстро перекрыть дивидендный гэп.
Обновлено в 10:58
Кино

В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»

В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено вчера в 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное