Общество

Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Комсомольская правда
вчера в 08:48

Голикова напомнила, что на данный момент в России проживают около 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ. Напомним, что ранее Владимир Путин предложил оказывать ежегодно ветеранам единовременную материальную помощь, а не только по юбилейным датам.
Комсомольская правдавчера в 08:48
Татьяна Голикова
Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru вчера в 09:13

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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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