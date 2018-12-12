Общество
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 годуКомсомольская правдавчера в 08:48
Голикова напомнила, что на данный момент в России проживают около 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ. Напомним, что ранее Владимир Путин предложил оказывать ежегодно ветеранам единовременную материальную помощь, а не только по юбилейным датам.
Комсомольская правдавчера в 08:48
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Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru вчера в 09:13
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Размер материального обеспечения участников Великой Отечественной войны в 2019 г. составит 44 тыс. руб
Агентство Москвавчера в 06:31
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